Il diritto all'abitare, una petizione popolare promossa dal Sunia

Il Sunia nazionale ha promosso la petizione a sostegno delle Politiche Abitative per affrontare il disagio abitativo che vede in questo momento storico il taglio completo del Fondo Nazionale a sostegno delle famiglie in locazione, come per quello delle famiglie sottoposte a sfratto per morosità incolpevole. Ma non solo. I Fondi ex gescal sono da tempo terminati. Le Regioni non possono affrontare l'emergenza degli alloggi per gli studenti universitari fuori sede, come il rilancio dell'edilizia pubblica.I cittadini possono sottoscrivere la Petizione presso il Sunia di Trani tutti i giorni in piazza Marconi n.17 dalle ore 9:30 alle ore 12:00.