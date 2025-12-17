Il futuro che vorrei
Il futuro che vorrei
Enti locali

Il futuro che vorrei, presentata l'edizione 2026

Ospite del primo incontro con gli studenti Nicola Salvemini, divulgatore scientifico del canale La fisica che ci piace kids

Trani - mercoledì 17 dicembre 2025 10.05
Torna anche per il 2026 Il futuro che vorrei, il progetto promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Trani e rivolto agli studenti delle scuole superiori della città. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare la creatività delle giovani generazioni attraverso un contest social, offrendo loro uno spazio di espressione e di immaginazione della città del futuro. Anno dopo anno, l'appuntamento con le buone pratiche continua a crescere e a confermarsi come un momento atteso e partecipato. La presentazione ufficiale del progetto si è tenuta nella Sala Tamborrino del Comune di Trani, dove sono stati illustrati nel dettaglio i contenuti e le novità dell'edizione di quest'anno.

Il tema scelto per il 2026 è l'uso responsabile dei social, un argomento sempre più centrale nella vita dei ragazzi e sul quale si vuole stimolare una riflessione consapevole, creativa e guidata dagli esperti del settore della comunicazione coinvolti nel progetto. Anche quest'anno hanno aderito i vari istituti superiori della città - I.I.S.S. Sergio Cosmai, Liceo De Sanctis (Lum + Open e sede centrale), I.I.S.S. Aldo Moro - ma per garantire un'opportunità a tutti, è stata prevista una categoria di studenti partecipanti in forma indipendente: una possibilità rivolta non solo ai ragazzi che frequentano istituti fuori Trani, ma anche a coloro che, pur appartenendo a scuole aderenti, non rientrano nelle classi pilota selezionate dai rispettivi istituti.

"Il progetto è nato per guardare la nostra città con gli occhi dei più giovani, riscoprendo la magia da cui Trani è avvolta e di cui spesso fatichiamo a vedere lo scintillio" commenta l'assessore Rondinone, promotrice del progetto, "lo abbiamo creato con grande impegno ed entusiasmo e siamo felici di poter osservare la partecipazione sempre più attiva degli studenti". "Ancora una volta i ragazzi dimostrano di essere una risorsa preziosa a cui occorre dar voce e sostegno. Per questo è importante stimolare momenti di cittadinanza attiva, seppur non convenzionali, come questo" aggiunge Attolico. L'esortazione del sindaco Bottaro coglie lo spirito civico dell'intero progetto: "la cosa pubblica è di tutti voi, non delegate ad altri! Guarderemo la città attraverso la vostra lente, fateci vedere cosa sognate per Trani". E infine le impressioni di Francesco Donato che porta il progetto in ogni scuola per conto di InMovimento: "Accompagnare i ragazzi in ogni fase del percorso — dalla ricerca dell'idea alla scrittura del soggetto, fino alla realizzazione e al montaggio dei video — mi emoziona ogni volta: nei loro occhi leggo un innamoramento crescente per la propria città e per il video che stanno creando. Piccoli passi che insegnano come, per prendersene cura, bastino gesti semplici".

Le attività prenderanno il via nei prossimi giorni, con un primo incontro programmato prima delle festività natalizie. L'appuntamento sarà guidato da uno dei curatori della seguitissima pagina social "La fisica che ci piace – Kids" (nome), che introdurrà i partecipanti al tema e offrirà i primi spunti di lavoro. Da gennaio, il percorso proseguirà con una serie di incontri condotti da esperti della comunicazione, che accompagneranno gli studenti nella realizzazione di un reel dedicato all'uso consapevole dei social.

Anche quest'anno in palio premi di prestigio per i vincitori: un bonus da 500 euro per il primo classificato e un bonus da 200 euro per il secondo. I ragazzi potranno utilizzare i premi per il corso di scuola guida in un'autoscuola convenzionata o per contribuire al viaggio d'istruzione dell'anno successivo, o ancora per acquistare prodotti di elettronica o per organizzare un viaggio tramite un'agenzia convenzionata. È inoltre previsto un premio speciale da 400 euro in prodotti di elettronica destinato alla scuola più partecipativa, che invierà il maggior numero di video. In caso di lavori presentati in gruppo, il premio sarà suddiviso tra i componenti.

Con la nuova edizione del futuro che vorrei l'amministrazione del Comune di Trani rinnova il suo impegno nel coinvolgere i giovani e nel valorizzare il loro punto di vista su temi sempre più presenti nella quotidianità. Un'iniziativa che, ancora una volta, mira a costruire consapevolezza, competenze e partecipazione
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani Tutte le iniziative messe in campo per le persone in difficoltà
11 Natale a Trani, polemiche sui costi: il sindaco Bottaro risponde sulla spesa da 585mila euro Politica Natale a Trani, polemiche sui costi: il sindaco Bottaro risponde sulla spesa da 585mila euro Il Primo Cittadino difende l'investimento come motore economico e sociale
Emergenza freddo, domenica raccolta indumenti a Trani Attualità Emergenza freddo, domenica raccolta indumenti a Trani Dalle 10 alle 13 in piazza della Repubblica
1 Crisi Politica a Trani, l'intervento del prof.Giuseppe De Simone Politica Crisi Politica a Trani, l'intervento del prof.Giuseppe De Simone Il Circolo MCL incalza il Sindaco Bottaro: "Rivedere la maggioranza o ridare la parola ai cittadini"
Comune di Trani: "Rigenerazione urbana e fondi regionali: incontro pubblico" Ambiente Comune di Trani: "Rigenerazione urbana e fondi regionali: incontro pubblico" Oggi 11 dicembre in Sala Tamborrino il punto sulla strategia territoriale FESR-FSE+
Immacolata al buio: tra guasti tecnici, rabbia social e il "crepuscolo" della politica Attualità Immacolata al buio: tra guasti tecnici, rabbia social e il "crepuscolo" della politica Il blackout in centro per 90 minuti scatena le polemiche: vediamo i motivi
Tavolo di concertazione per l'accessibilità dei servizi comunali Tavolo di concertazione per l'accessibilità dei servizi comunali Invito alle associazioni del terzo settore: venerdì 19 dicembre alle ore 10 nella sala Cineforum
37 Il Consiglio Comunale di Trani salta: manca il numero legale Politica Il Consiglio Comunale di Trani salta: manca il numero legale Crisi politica aperta
11
Natale a Trani, polemiche sui costi: il sindaco Bottaro risponde sulla spesa da 585mila euro
17 dicembre 2025 Natale a Trani, polemiche sui costi: il sindaco Bottaro risponde sulla spesa da 585mila euro
Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani
17 dicembre 2025 Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani
Consiglio Comunale della Città di Trani convocato lunedì 22
17 dicembre 2025 Consiglio Comunale della Città di Trani convocato lunedì 22
Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?»
17 dicembre 2025 Raffaella Merra sulla proroga a Villa Guastamacchia: «Solo uno spot elettorale?»
Terza Categoria, l’Asd Trani continua a vincere: Liberty Bari battuto in rimonta 2-1
17 dicembre 2025 Terza Categoria, l’Asd Trani continua a vincere: Liberty Bari battuto in rimonta 2-1
Piazza Scolanova si illumina: torna il pianoforte libero nel cuore di Trani
17 dicembre 2025 Piazza Scolanova si illumina: torna il pianoforte libero nel cuore di Trani
Dalla decomposizione all'idrogeno: l'ingegnere tranese Emanuele Bartolomeo Porcelli, premiato per le soluzioni sul motore del futuro
17 dicembre 2025 Dalla decomposizione all'idrogeno: l'ingegnere tranese Emanuele Bartolomeo Porcelli, premiato per le soluzioni sul motore del futuro
Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo
16 dicembre 2025 Trani: domani sera celebrazione liturgica in Cattedrale con l'Arcivescovo D'Ascenzo
Emergenza freddo, domenica raccolta indumenti a Trani
16 dicembre 2025 Emergenza freddo, domenica raccolta indumenti a Trani
Sala Giunta intitolata a Carlo Avantario, già sindaco di Trani
16 dicembre 2025 Sala Giunta intitolata a Carlo Avantario, già sindaco di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.