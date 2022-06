Il futuro del turismo e della cultura in Puglia, giovedì al Polo Museale di Trani

Il vicepresidente del Distretto Urbano del Commercio di Trani, a nome della Confesercenti Provinciale BAT e di Confcommercio di Trani, su invito del Sindaco Amedeo Bottaro, informa che Giovedì 30 giugno 2022 dalle ore 9 alle 13 presso il Polo Museale di Trani si terrà l' incontro "Un viaggio itinerante per confrontarci sul futuro del turismo e della cultura in Puglia".Un evento organizzato, fra gli altri, da Regione Puglia e puglia promozione e Comune di Trani incentrato sulle politiche di sviluppo turistico del territorio per riprogrammare anche le risorse finanziarie e le strategie turistiche e culturali di "Puglia365" e "PIIIL Cultura Puglia", con una visione al 2030."Un incontro che necessita della partecipazione dei rappresentanti dell'intero tessuto economico della BAT, sottolinea il vicepresidente del DUC, Mario Landriscina, in quanto la cultura e il turismo rappresentano modelli alternativi di sviluppo integrato dei settori economici, dal commercio all'artigianato, dalla piccola industria ai servizi, del territoro provianciale BAT, le cui potenzialità turistiche stentano ancora a decollare, soprattutto verso l'agognato turismo di qualità.Il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, grazie al lavoro congiunto di operatori del settore, enti locali, associazioni datoriali e sindacali, Università , permetterà di pianificare e sviluppare azioni che possano contribuire a realizzare una nuova visione "condivisa" del turismo in Puglia. La partecipazione delle imprese turistico-culturali , di esercenti e commercianti all'incontro, evidenzia Landriscina, è indispensabile per comprendere le politiche e le azioni di sistema per il futuro del turismo, della cultura dei settori economici collegati alla filiera turistica pugliese.L'incontro sarà l'occasione per raccontarsi sui progressi compiuti dalla Puglia e dalla nostra Provincia negli ultimi anni e interrogarsi sulla vocazione territoriale anche alla luce della realtà critica vissuta durante l'emergenza covid e la nuova crisi energetica dettata dalla guerra in Ucraina. Nulla sarà come prima per cui bisognerà ridisegnare le linee guida di un nuovo Piano Strategico che possa dare risposte concrete in termini soprattutto occupazionale. Comunicazione, promozione, accoglienza, innovazione, arte e tradizioni, enogastronomia, sport natura benessere, mare e nautica, MICE e wedding, culturale e creativa - lavoro, innovazione identità , impresa, editoria, audiovisivo, beni culturali, arti visive e design, spettacolo dal vivo sono i molteplici fattori costitutivi di uno sviluppo turistico multicanale che dovrà svilupparsi anche per ovviare alle periodiche crisi dei vari settori economici primari e secondari.Un incontro da non perdere, sottolinea il vicepresidente del DUC Trani, Mario Landriscina, per l'importanza e lo spessore dei contenuti che verranno trattati alla presenza del Presidente Regione Puglia, Michele Emiliano, dell'Assessore al Turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, e del Direttore del Dipartimento Turismo Cultura, Aldo Patruno. Rinnovo, pertanto, l'invito a partecipare numerosi".Informazioni sull'eventoL'ARET Pugliapromozione, la Regione Puglia e il suo Dipartimento Turismo Cultura, insieme al Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e all'Apulia Film Commission incontrano il territorio per riprogrammare le risorse finanziarie e le strategie turistiche e culturali di Puglia365 e PIIIL Cultura Puglia, guardando al 2030.Puglia365 è il Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025 che ha visto coinvolti operatori del settore, enti locali, associazioni datoriali e sindacali, stakeholder, opinion leader locali, Università , GAL e MIBACT. Un processo corale che ha portato alla costruzione di una nuova visione condivisa del turismo in Puglia. L' attuazione del Piano strategico Puglia365 è in corso, grazie al lavoro congiunto dell'ARET Pugliapromozione e della Regione Puglia.Il Piano Strategico della Cultura della Regione Puglia PiiiLCultura Puglia è uno strumento di pianificazione e sviluppo scritto e costruito con un metodo funzionale e partecipato, come Puglia365. La cultura di fatto rappresenta un modello alternativo e attrattivo di sviluppo economico e territoriale e incoraggia un turismo di qualità.I due piani hanno guidato le azioni di turismo e cultura della Regione Puglia dal 2016 ad oggi, portate avanti dal Dipartimento Turismo Cultura, dall'ARET Pugliapromozione, dal Consorzio Teatro Pubblico Pugliese e dall'Apulia Film Commission. Dopo l'emergenza da Covid-19 e le azioni in urgenza di ristoro e ripartenza, è giunto il momento di pianificare le azioni future. Parte così un viaggio itinerante per scrivere insieme il futuro del turismo e della cultura in Puglia. I 365 giorni dell'anno diventano i numeri chiave del nuovo processo: tre mesi per confrontarci, sei gli appuntamenti nelle sei province pugliesi,cinque gli ambiti in cui sono state attuate le strategie turistiche e culturali. Cinque sono le aree tecniche del turismo - comunicazione, promozione, accoglienza, innovazione, prodotto - e cinque sono i prodotti turistici: arte e tradizioni, enogastronomia, sport natura benessere, mare e nautica, MICE e wedding. Cinque sono i temi dell'industria culturale e creativa - lavoro, innovazione, prodotto, identitÃ, impresa - e cinque sono i settori culturali: editoria, audiovisivo, beni culturali, arti visive e design, spettacolo dal vivo.LE FASIIl percorso inizia con gli Incontri 3x6x5, in cui racconteremo cosa è stato fatto e ci interrogheremo insieme sulla vocazione territoriale di ogni provincia. Proseguiremo con una fase di transition design, per disegnare insieme gli scenari futuri, integrando la consapevolezza del passato, i trend del mercato e le opportunità del futuro.Le linee guida del nuovo piano strategico avranno un periodo di consultazione pubblica e saranno rilasciate a ottobre, con un nuovo ciclo di incontri di presentazione.PROGRAMMA09:30 - Accredito e welcome coffee10:00 - Apertura lavoriInterventi e confronto con:Michele Emiliano, Presidente Regione PugliaGianfranco Lopane, Assessore al Turismo della Regione PugliaGrazia Di Bari, Consigliera regionale con delega alla CulturaAldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo CulturaLuca Scandale, Direttore dell'ARET Pugliapromozione13:00 - Chiusura lavori.