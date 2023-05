Il “Giardino dei fiori sospesi” attira migliaia di visitatori

Precisamentevisite. A un mese esatto dall'istallazione del "", la stanza esperienziale installata inha registrato un record di visitatori, che dimostrano quanto sia apprezzata l'atmosfera creata da questo magico giardino.Il "" inè in grado di ricreare con un gradevole gioco di specchi un ricco giardino fiorito di primavera. Tra i tanti eventi compresi in "" il pubblico del Villaggio in riva all'Adriatico continua giornalmente ad ammirare la stanza esperienziale, tanto originale quanto inedita.Plasmato sulla base dei giardini di primavera più intensi, il "" riesce a catturare l'attenzione di tutti, dai più grandi ai più piccoli, che rimangono estasiati da un impatto visivo così notevole. L'olfatto viene stimolato in maniera dolce, passando al cervello il compito di percepire bellissime sensazioni. Le molteplici fotografie scattate nell'occasione avranno poi il compito di far riemergere il ricordo di questa bellissima esperienza sensoriale.Continua sino a giugno, intanto, la serie di eventi compresi in ""., infatti, arte, poesia e bellezza si fondono per chiudere con una sorpresa la primavera di. Basterà lasciarsi stupire da uno spettacolo a ritmo di poesia tra le vie del Villaggio, con in regalo una copia del libro "" dell'associazione culturale "".