Il giardino di Villa Bini nelle mani dei teppistelli: giochi pericolosi di un gruppo di ragazzini

Il 3 maggio 2012 l'amministrazione comunale dell'epoca, sindaco il dott. Giuseppe Tarantini, inaugurava il Giardino di Villa Bini, un'area verde sottoposta a vincolo della Soprintendenza che fu bonificata, arredata con un piccolo parco giochi, e messa a disposizione dei cittadini. "Villa Bini è un'area parco – si legge infatti ancora oggi sul sito del Comune di Trani - ubicata nelle vicinanze del quartiere Stadio della città di Trani, resa fruibile a partire dal 2012. Oltre a spazi ludici per bambini dispone di un'area di sgambatura per cani, regolamentata da un apposito regolamento".All'epoca le opposizioni, come riprendiamo dai comunicati nel nostro archivio, annunciarono: "Vigileremo affinché l'area sia trattata con la massima cura e rispetto nell'interesse di tutti i cittadini tranesi e non si facciano scempi di nessun genere".Lo scempio, oggi, è però palpabile e visibile: alcuni residenti della zona notano pressocchè quotidianamente "strane presenze", gente che bivacca, alcuni senzatetto che spesso trovano rifugio notturno in quei pressi, ma anche gruppi di ragazzi che di certo non sembrano godersi la bellezza del luogo ma tutt'altro.Ieri, in particolare, la segnalazione giunta alla nostra redazione ha descritto atti teppistici compiuti da gruppi di ragazzini che ogni giorno invadono quell'area, soprattutto nei pressi del piccolo parco giochi. Ieri pomeriggio pare stessero tentando di appiccare il fuoco proprio vicino alle giostrine, con erbacce e legnetti: il fumo già era visibile e, allertata la Polizia Municipale, gli agenti si sono recati sul posto immediatamente. Ma i piccoli vandali si sono dati alla fuga scavalcando anche il muro di cinta della ferrovia. La richiesta dei residenti, ma non soltanto da parte loro, è di maggiore cura e sorveglianza di quell'area pubblica.