Il Giullare e cartellone eventi estivi, oggi la presentazione

E alla fine anche il Festival Il Giullare va #oltreilcovid. La rassegna torna a prepotentemente ad esserci, in forma diversa, con una "edizione speciale" con diversi eventi il cui centro è il teatro, la musica, la danza, il cinema, lo spettacolo e soprattutto le persone che tornano a re-incontrarsi per vivere le emozioni, le sensazioni, le percezioni, i suoni, i colori che solo le esperienze artistiche ci possono dare.Ed è in modo insolito, con un evento apparentemente distaccato, che oggi alle ore 21.00 presso la Corte "Davide Santorsola" del Palazzo delle Arti "Beltrani" si aprirà il Festival Il Giullare con una serata dal titolo "Il Giullare #oltreilcovid - Parole, suoni, immagini dal lockdown alla rinascita". Una serata-evento che nasce dall'impegno che la cooperativa sociale Promozione Sociale e Solidarietà di Trani, co-organizzatrice del Festival, ha messo in campo, in stretta sinergia con il Comune di Trani, per coordinare il Piano di Emergenza Sociale a seguito del lockdown nei mesi di marzo, aprile e maggio.Durante la serata, moderata dal Giornalista Nico Aurora, sono previsti gli interventi di Amedeo Bottaro (sindaco della Città di Trani), di rappresentanti istituzionali, dirigenti e impiegati pubblici attivi nel periodo del lockdown, di alcuni cittadini che hanno vissuto l'esperienza del contagio, di alcuni giornalisti che hanno raccontato il lockdown dei rappresentanti di tutte le Organizzazioni del Volontariato e della Protezione Civile impegnati durante il lockdown. Parteciperanno inoltre Alessandro Schino e Vitantonio Mazzilli (comici), Marco Corcella e Francesco Cioffi (musica) e Federica Paradiso (voce).