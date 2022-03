Il Gruppo Tatò Paride spa - Master Franchising Coop Alleanza 3.0 dona gli alberi di Natale alle città di Trani e Barletta

Durante il periodo Natalizio, il Gruppo Tatò Paride spa - Master Franchising Coop Alleanza 3.0 ha installato ed illuminato due splendidi Abeti Normandiani da 6 metri di altezza nei comuni di Barletta e Trani. L'albero nella città della Disfida è stato posizionato in Piazza Caduti in Guerra, esattamente nel cuore sociale e commerciale del comune. Il secondo Abete Normandiano, nella città della Pietra, ha impreziosito la Capanna della Natività situata in Piazza Duomo, ai piedi della Cattedrale dedicata a San Nicola Pellegrino.I due alberi, rigorosamente veri, sono stati scelti in quanto possono fornire un importante aiuto dal punto di vista ambientale. Sono in grado di assorbire l'anidride carbonica e rilasciare ossigeno e olii essenziali. Come conferma il PEFC Italia, Programma di Valutazione degli schemi di certificazione forestale, un albero vivo aiuta a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo e soprattutto riduce l'utilizzo di materiali inquinanti come plastica e metallo.In accordo con le rispettive Amministrazioni Locali gli alberi sono stati donati alle rispettive Città e piantumati per abbellire le aree di destinazione ed offrire un nuovo polmone verde ai comuni.A Barletta l'albero ha trovato nuova dimora in una aiuola pubblica situata nei pressi della zona commerciale/Ipercoop di Barletta nei pressi di Via Trani, proprio alle porte della città.A Trani invece l'Abete è stato posizionato all'interno del giardino del 2° Circolo Didattico "Mons. Petronelli" ed affidato quindi alle amorevoli cure dei bambini e degli operatori scolastici supervisionati dalla dirigente scolastica dott.sa Tota.Entrambi gli alberi saranno una testimonianza vivente della lotta agli sprechi e dell'impegno per il decoro urbano, oltre che dell'impegno alla sostenibilità dei Comuni di Barletta e Trani in accordo con il Gruppo Tatò Paride spa - Master Franchising Coop Alleanza 3.0.