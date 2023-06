Il manto cucito da una detenuta di Trani arriva a Roma

Nei giorni scorsi sui siti locali, e non solo, è apparsa la notizia dell'enorme manto che una detenuta della Casa di Reclusione Femminile di Trani aveva preparato per conto di Radio Maria. Lo striscione era stato pensato per portarlo in piazza San Pietro, durante l'angelus domenicale del Papa, come atto di devozione alla Madonna, ma anche tanto grande da essere visibile non solo ai presenti ma soprattutto al Pontefice. Le foto sono la testimonianza dell'efficacia del lavoro svolto. Ma mi hanno suscitato - dice don Raffaele Sarno - anche una grande emozione, al pensiero che Papa Francesco ha potuto vedere il lavoro svolto da un'umile donna, che sta pagando gli errori commessi, ma che ha anche intrapreso un autentico cammino di riscatto.