Il martedì dei bambini: oggi a Santa Geffa il secondo appuntamento

Secondo appuntamento per "Il martedì dei bambini", la nuova iniziativa pensata da Xiao Yan nel parco di Santa Geffa ed inserita nel ricco cartellone del "Logos Festival", sostenuto e cofinanziato dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani e dedicata ai più piccoli.Oggi, martedì 12 luglio, è previsto il nuovo appuntamento tutto dedicato al tema della semina e della crescita. Due i momenti previsti per la serata che, ricordiamo, inizierà alle ore 19.15. Si comincerà prima con un laboratorio creativo a tema e a seguire uno spettacolo teatrale messo in scena dalla Compagnia dei Cipis di Molfetta dal titolo "La Rapa Gigante".Il martedì dei Bambini è un momento pensato per favorire la crescita dei più piccoli, attraverso un intenso contatto con il mondo della natura e della ruralità, con i suoi suoni, odori e colori che cambiano ad ogni ora della giornata, specialmente al tramonto e nelle magiche serate d'estate del Parco di Santa Geffa.