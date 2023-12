Il Piano della Pace, l'8 dicembre tocca alla Baldassarre

Venerdì 8 dicembre dalle ore 18.30 la scuola Baldassarre sarà protagonista in piazza Scolanova con una serie di esibizioni musicali dei suoi alunni coordinati dai docenti prof.ssa Giulia Marzano e prof. Alessandro Giusto. Protagonista sarà un Pianoforte utilizzato nelle sue variegate sfaccettature: come strumento solista e come membro dialogante con gli altri colori musicali di Violini, Saxofono e Voci.La manifestazione, fortemente voluta dal Sindaco Amedeo Bottaro e dall'assessore alla Polizia municipale Cecilia Di Lernia, che si sono fatti carico degli inviti alle scuole, rientra nella serie di eventi organizzati per il Natale e s'identifica nella denominazione e nell'elemento centrale di riferimento con "Il Pianoforte della Pace", che resterà nella stessa piazza, vicino alla Sinagoga, fino al prossimo 6 gennaio.Un momento di grande valore artistico ma soprattutto simbolico, di buon auspicio per il ritorno della Pace tra i popoli ed in particolare tra Palestina ed Israele.