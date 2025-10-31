IMG
Vita di città

Un'esplosione di allegria e gioia nel portone di Halloween a Trani

La piccola associazione culturale e Orizzonte comune ha offerto in sicurezza un momento di festa alla comunità cittadina

Trani - venerdì 31 ottobre 2025 19.46
Altro che orrore e diavoli: la festa organizzata dalla piccola associazione culturale Orizzonte comune nel portone di via Imbriani numero 4 è davvero un momento di allegria, gioia, divertimento per tanti bambini ma anche di estrema sicurezza per i genitori sicuramente più tranquilli nella possibilità di accompagnare i propri bambini in un'atmosfera controllata e ben organizzata in modo da non creare affollamenti tra le scale del condominio. "Siamo estremamente felici", ci fanno sapere Angela De Lucia Cortellino, Renzo Samaritani Shneider e Massimiliano Deliso, "di come la festa stia andando avanti; e la consapevolezza di aver fatto una cosa buona per la comunità viene dalle parole di tanti genitori, tantissimi, che vengono a ringraziarci per questa possibilità offerta gratuitamente ai loro piccoli". C'è anche da dire che non pochi sono stati i detrattori che hanno remato contro l' organizzazione di questa festa della associazione culturale. "In molti sono contrari a questa festa di Halloween e anche sui social l'hanno definita una deriva diabolica, ma ormai è qualcosa di conosciuto dai bambini che chiedono ai genitori di poter festeggiare; per cui abbiamo cercato di contribuire anche quest'anno nel renderla qualcosa di estremamente allegro, giocoso, divertente. Un'atmosfera che è di paura ma solo in senso ironico, molto bonario proprio perché è destinato a un pubblico di bambini: una festa, per dirlo con la parola più semplice e efficace", precisano Deliso e Samaritani. Alle 20:15 il flusso dopo l'attesa l'apertura alle 18:00 non ha accennato a diminuire e gli organizzatori hanno contato più o meno un migliaio di ingressi: "Sarebbe interessante l'anno prossimo mettere un contatore agli ingressi perché davvero l'idea di aver reso felici così tanti bambini ci riempie di gioia" ci fa sapere Angela De lucia Cortellino. L'associazione ha anche curato la sicurezza mettendo una persona all'ingresso a dilazionare gli ingressi e la presenza dei genitori ha creato sicurezza anche per strada; quindi anche l'incrocio di Corso Imbriani con via Aldo Moro non ha subito che qualche rallentamento per consentire l'attraversamento della strada.. "Era come andare alle giostre nel tunnel della paura però ci siamo divertiti tantissimo perché sapevamo che erano finti!", esclamano dei bambini all'uscita. Missione compiuta, dunque, senza disordini o incidenti. E anche quando sono finite le caramelle è rimasto la visita in un allestimento che è stata una immersione in un mondo fantastico per tutti, piccini e grandi.
