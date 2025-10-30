IMG WA
Vita di città

Tutto pronto per Halloween domani in Corso Imbriani n.5: riapre "il portone da brivido"

L'iniziativa gratuita aperta a tutti i bambini "fino a esaurimento caramelle"

Trani - giovedì 30 ottobre 2025 14.28
Torna a Trani "Un Portone da Brivido", l'iniziativa di Halloween che trasforma il condominio di Corso Imbriani 5 in un luogo magico e spaventoso, pronto ad accogliere grandi e piccini nella serata del 31 ottobre. Dopo il successo dello scorso anno, l'appuntamento si prepara a diventare una piccola tradizione di comunità, molto attesa dai bambini che già nella prima edizione avevano affollato l'ingresso del portone più "pauroso" della città.
L'idea, nata spontaneamente e senza scopo di lucro, propone un "dolcetto o scherzetto" collettivo che riunisce in un solo portone l'entusiasmo e la voglia di stare insieme della città, in particolare della zona del centro, ma ovviamente sono accolti i bambini da tutta la città. Dalle 18 alle 21 circa (fino a esaurimento caramelle!, hanno annunciato gli organizzatori), tra luci, decorazioni e travestimenti da brivido in pure stile Halloween, gli abitanti del condominio accoglieranno i piccoli visitatori con dolcetti confezionati e sorrisi, in un'atmosfera giocosa e familiare, senza scherzetti e soprattutto preoccupazioni per i genitori. Sono già state allestite decorazioni scenografie a tema su ogni piano, luci suoni e proiezioni da paura, gli organizzatori saranno travestiti da streghe, scheletri e mostri e vi saranno sorprese dolci confezionate per tutti i piccoli coraggiosi che useranno bussare con "dolcetto o scherzetto"!
Il progetto si realizza grazie all'impegno di Angela De Lucia Cortellino, con la collaborazione di Massimiliano Deliso e Renzo Samaritani Schneider, membri dell'Associazione Culturale "Orizzonte Comune". Trasferitisi a Trani poco più di un anno fa, Deliso e Samaritani hanno saputo in breve tempo integrarsi e contribuire alla vita cittadina attraverso iniziative culturali e, con questa in particolare, offrendo un prezioso gesto di attenzione verso i più piccoli e verso il senso di comunità.
L'edizione 2025 promette nuove scenografie, riprese e sorprese, confermando "Un Portone da Brivido" già come un appuntamento capace di unire divertimento, creatività e spirito di vicinato.
L'ingresso è gratuito.
Dove: Corso Imbriani 5, Trani
Quando: Venerdì 31 ottobre 2025, dalle 18:00 alle 21:00 circa, fino a esaurimento caramelle
