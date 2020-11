Il premier Conte illustra il Dpcm. La Puglia è in area Arancione

l nuovo Dpcm entrerà in vigore il 6 novembre e la Puglia rientra al momento nell'area arancione. A comunicare quali regioni sono nelle diverse fasce, lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una conferenza stampa in serata.«Non abbiamo alternative - sottolinea il premier - dobbiamo affrontare queste restrizioni per congelare questa impennata della curva del contagio. Comprendiamo il disagio, la frustrazione, la sofferenza psicologica ma dobbiamo tenere duro. Siamo già all'opera per mitigare le ripercussioni negative che queste restrizioni avranno sull'attività economica, sui redditi e sul tessuto produttivo».Le Regioni rientrano all'interno di una delle aree sulla base di criteri oggettivi, in futuro ci sarà la possibilità di differenziare, anche all'interno della stessa regione, a seconda della situazione epidemiologica, nel caso in cui le diverse province abbiamo situazioni differenti.AREA GIALLAAbruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Molise, Umbria, Veneto, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Provincia autonoma di Trento e BolzanoAREA ARANCIONEPuglia e SiciliaAREA ROSSACalabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta.