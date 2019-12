Il presepe della Madonna di Fatima: Pane e Gesù Bambino per tutti i popoli

Anche quest'anno il presepe realizzato nel Santuario della Madonna di Fatima di Trani ha un profondo significato simbolico. Un Gesù Bambino al centro della scena sovrasta l'emblema del Pane che è dono sia materiale sia spirituale. Un Pane donato per sfamare ( da notare il pannello con la frase evangelica " non hanno più pane" ) ma anche per redimere e salvare le anime di tutti, nessuno escluso. Proprio per questo, intorno alla classica Natività, compaiono foto di ragazzi, uomini e donne appartenenti a tutti i continenti.Sin dall'inizio dello scorso autunno, il gruppo giovanile del Cammino di Fede, guidato dal parroco rogazionista padre Carlo, ha iniziato la riflessione e la realizzazione del suggestivo presepe, compiendo e favorendo ora nei fedeli una meditazione sulla venuta di Gesù come atto di consolazione e ristoro del corpo e dello spirito, attirando tutta l'umanità a se. Senza distinzioni e all'insegna di un principio che oltre ad essere di matrice religiosa è anche "storico" : l'uguaglianza tra i popoli. Sullo sfondo permane la narrazione, cara anche a Papa Francesco, di un presepe che veicola un ulteriore messaggio su cui riflettere e da tradurre nella pratica: l'unione e la pace interreligiosa.