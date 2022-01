Bentornato Presidente! Sergio Mattarella rieletto capo dello Stato

I social inutile negarlo, ci fanno sentire tutti protagonisti dell'opinione pubblica : e in questi giorni in tanti ci siamo improvvisati esperti costituzionalisti nel dire la nostra appoggiando più o meno le proprie preferenze politiche rispetto al Totopresidente.Alla fine l'unica soluzione possibile è apparsa quella di un ritorno al passato, quello recentissimo della fine del mandato del presidente Sergio Mattarella.Un presidente che abbiamo apprezzato col tempo sempre di più, in una presenza nei primi anni discreta, forse anche troppo, ma che si è solidificata, consolidata e manifestata nel grande valore di Mattarella soprattutto a partire dal periodo della pandemia.È apparso in questa situazione difficile davvero un punto di riferimento su cui contare, una figura dotata allo stesso tempo di equilibrio, saggezza, umanità, capace di dare il buon esempio nella vita da presidente così come nella sua vita precedente di giudice della Corte Costituzionale e soprattutto di cittadino italiano.Benvenuto, Presidente, anzi bentornato! Nell'augurio che l'esempio appena dato agli italiani nel rimettersi a disposizione dello Stato, "Se serve ci sono anche se avevo altri piani", possa essere seguito dai politici che davvero continuano a non dare una eccelsa prova di guida del nostro paese.