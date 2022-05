Il ruolo degli Archivi di Stato nell’epoca dell’informatica, incontro alla Croce Bianca di Trani

Martedì 24 maggio p.v. alle ore 19.00 presso la Associazione Croce Bianca in Via E. Fusco n.57, il comitato pro Archivio di Stato a Trani in collaborazione con la stessa Croce Bianca e con il patrocinio del Consiglio Notarile Distrettuale di Trani, della Fondazione dell'Ordine Forense, del Club Unesco di Trani, del Lions Club Ordinamenta Maris di Trani, del Rotary Club Trani, dell'associazione Articolo 97, dell'Associazione Progetto Bovio e della Università Popolare di Santa Sofia, terrà un incontro sul tema "Il ruolo degli Archivi di Stato nell'epoca dell'informatica".L'evento rientra tra le iniziative a sostegno della istituzione della sede provinciale dell'Archivio di Stato nella città di Trani, nell'antico e prestigioso Palazzo Valenzano, in cui già aveva sede l'Archivio Suppletorio, voluto da Ferdinando I di Borbone nel 1818,Interverranno l'avv. Vittorio Tolomeo e l'ing. Elio Loiodice che illustreranno le nuove potenzialità derivanti dalla digitalizzazione dei sistemi di conservazione del patrimonio documentario.Sono previsti interventi programmati di illustri ospiti.Sono stati invitati il Sindaco di Trani e il direttore dell'Archivio di Stato di Bari e delle sezioni di Barletta e di Trani.Modererà l'avv. Alessandro Moscatelli del Foro di Trani che farà il punto della situazione in merito alle iniziative proposte dal c i istituire la sede provinciale dell'Archivio di Stato a Trani, come previsto dalla legge e dallo Statuto Provinciale.