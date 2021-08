Il sindaco Bottaro operato per fratture alle dita di un piede dopo l'incidente in moto

E' stato operato a causa delle diverse fratture riportate alle dita di un piede il sindaco di Trani Amedeo Bottaro che nel pomeriggio di sabato 31 luglio è rimasto coinvolto in un incidente in centro città. Le sue condizioni non destano preoccupazione e nel giro di qualche settimana il primo cittadino, attualmente ricoverato all'ospedale Dimiccoli di Barletta, potrà tornare operativo.Il sindaco, in sella alla sua moto, stava attraversando l'incrocio fra corso Regina Elena e via Pedaggio Santa Chiara quando all'improvviso, per una frenata improvvisa, ha perso il controllo della moto scivolando sulle basole e ferendosi. Immediato l'intervento del 118 sul posto e il successivo trasporto in ospedale dove l'equipe medica che l'ha visitato ha ritenuto necessario l'intervento chirurgico.A rassicurare sulle condizioni di salute del primo cittadino è stato questa mattina il vicesindaco Fabrizio Ferrante nel corso del concerto svoltosi all'alba a Il Vecchio e il Mare, specificando altresì che il sindaco è scivolato sul basolato già oggetto di lavori in questi giorni.