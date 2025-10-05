Il Teatro del viaggio chiude un evento a Trani e apre un laboratorio a Bisceglie

Con lo spettacolo "Le Verità vi prego sull'Amore" il Teatro del Viaggio diretto da Gianluigi Belsito ha chiuso a Trani, lo scorso martedì sera, la manifestazione promossa dalla ASL BAT da titolo Inside Queer per sostenere una cultura inclusiva nella decostruzione dei paradigmi di genere e sessuali, promuovendo una visione dell'identità umana come fluida e multidimensionale.In questo contesto si è inserito lo spettacolo di Belsito che, nei quadri che si sono avvicendati tratti da autori classici quali Ovidio, Marlowe, Racine, Bourdet e Garcia Lorca, ha messo in scena l'amore omosessuale maschile e femminile, quello tra una donna matura e un ragazzo più giovante, l'amore per un figlio che non riesce a nascere e quello per se stessi. Sul palcoscenico attori e allievi della compagnia, Isa Papagni, Pia Ferrante, Carmela Ricchiuti, Wilma De Feudis, Elena Prascina, Pasqua Di Reda, Michelangelo Camero, Felice La Notte, Gaetano Di Benedetto.Al termine della serata è stato annunciato l'avvio, da lunedì 6, dei nuovi laboratori di teatro che, destinati agli adulti, partono in una nuova location in collaborazione con la Nuova Accademia Orfeo denominata Spazio Segreto. "Il nostro lavoro è giocoso e profondo, punta sugli aspetti tecnici della recitazione come anche sulle emozioni e la volontà di mettersi in discussione" dice il regista "incanalandosi, dopo una parte propedeutica, su un lavoro di regia dei nuovi spettacoli che verranno presentati a maggio in teatro".Previsti, quest'anno, approfondimenti con amici esperti come la cantoterapia, il teatro-danza e la recitazione cinematografica. "Siamo divulgatori di Cultura prima che spensierati intrattenitori" conclude Belsito "e abbiamo il dovere di approfondire la conoscenza e affrontare la coscienza. Anche puntando sul genere della commedia, se essa contiene spunti critici e momenti di riflessione". Le lezioni si terranno ogni lunedì sera a partire dalle ore 20. Ancora pochissimi posti disponibili. Informazioni al 3339120388