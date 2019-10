Il tranese Gabriele Zagaria premiato da Mogol nell'ambito del contest "MusicGallery Puglia"

Per lui una borsa di studio per frequentare la scuola diretta dal noto produttore

Ancora un prestigioso riconoscimento per il tranese Gabriele Zagaria, allievo di canto e chitarra presso la scuola Arcadia diretta e fondata dal M° Roberto Fasciano. Il giovane è stato premiato nell'ambito del contest MusicGallery Puglia a Casamassima con il suo inedito "Terra Piatta": il presidente Mogol gli ha conferito la borsa di studio per frequentare il Cet (la scuola per cantautori di Mogol).Tra i giurati, vi erano Simona Valenti, speaker di Radio Selene, Bianca Chiaratti, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, Luciana Carbonara, Gianfranco Zuccarino e Chiara Luzzi, cantanti. Allievo di canto della prof.ssa Lycia Gissi e di chitarra del M° Riccardo Lorusso, Gabriele ha condotto un percorso intenso, seguendo regolarmente i corsi di musica e nel contempo esibendosi in numerosi festival e concerti, ottenendo diversi premi e riconoscimenti. L'Accademia Arcadia è fiera di aver preparto e sostenuto questo talento tranese, che sicuramente farà parlare di sé.