Il vero volto della quarantena durante la fase 2 a Trani

Il vero volto della quarantena. Sono passati due mesi dal decreto #IoRestoaCasa che ha messo l'Italia in quarantena. In questi due mesi in contrapposizione al silenzio umano che regnava in città, la nostra Trani si è arricchita di altri suoni e colori; abbiamo visto un mare più pulito, come mai lo era stato prima d'ora, un cielo più limpido, l'aria leggera, strade sgombre da ogni sorta di rifiuto, e per un attimo Trani ha potuto prender fiato.Ormai ci siamo, manca pochissimo al via che consentirà a tutti il ripristino della vita normale, e questo ha avuto ripercussioni negative sulla città. La fase 2 ha mostrato il vero volto dei cittadini, marciapiedi ricoperti di mascherine e guanti in plastica, gratta e vinci buttati in terra, quasi come segno di protesta di una sorte non benevola, scarti finiti dritti nel porto di Trani, quello stesso porto per il quale i Tranesi hanno gioito quando ha mostrato i fondali per la prima volta, bottiglie di birra abbandonate in ogni dove, in particolare, al Monastero di Colonna si assiste ad uno scempio di rifiuti nonostante ci siano i bidoni della spazzatura a pochi metri.Tutto ciò è documentato dagli scatti di chi ha voluto denunciare l'accaduto sui social, mostrando ancora una volta di come i cittadini manchino di rispetto alla comunità che gli ospita.