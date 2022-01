Il virus galoppa e a Trani è corsa al tampone

Sono giornate difficili per le farmacie di Trani che negli ultimi giorni stanno lavorando incessantemente a fronte di code interminabili di cittadini che devono fare il tampone. E la situazione diventa fuori controllo nei giorni festivi quando in città sono aperte solamente le farmacie di turno. Nella foto che vi mostriamo, scattata nella serata di domenica 2 gennaio, ecco la lunga coda di cittadini in corso Alcide De Gasperi in attesa di sottoporsi a tampone fuori all'unica farmacia oggi in grado di assicurare il servizio in città. Vista la lunga attesa, in molti hanno preferito andar via mentre all'interno arrivavano continue telefonate per richiedere il test.In diversi laboratori di analisi di Trani, a causa dell'enorme numero di tamponi (antigenici e molecolari) eseguiti in questi giorni le scorte di reagenti sono infatti finite. È quello che è successo per esempio nei giorni scorsi presso i locali dell'Oer dove il servizio "drive-in" è stato sospeso fino al 4 gennaio.