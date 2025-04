Il XXV Aprile di tutti, la sezione di Trani di Azione partecipa alla commemorazione

C'è anche la presenza di "Azione" nella manifestazione tranese organizzata in occasione del 25 Aprile, nell'ottantesimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. A rappresentare il movimento politico la vice segretaria cittadina. La segretaria cittadinaper l'occasione tiene a precisare il grande valore della Libertà conquistato per il nostro Paese ma soprattutto il fatto che questa ricorrenza non resta un semplice avvenimento storico da intendersi come ricordo o fatto storico del passato.Festeggiare ilsignifica rapportare e trasferire i suoi valori al giorno d'oggi, per combattere la violenza ed i soprusi che ancora si manifestano: a livello internazionale, ad esempio, con l'inaudito progetto di Putin (il Segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, ha nuovamente condannato), ma anche a livello locale con tutti gli abusi e soprusi del potere che soffoca le ambizioni dei cittadini e danneggia, indirettamente, le loro esistenze. Abusi e soprusi che Azione sta puntualmente denunciando. Anche in nome, oggi più che mai, dei valori di rispetto della dignità umana e libertà celebrati oggi.Segretaria Azione Trani - Raffaella Merra