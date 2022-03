Ilaria e Ignazio: Trani in finale alla competizione internazionale "Certamen ciceronianum"

Ancora risultati di eccellenza da parte di giovani tranesi: sono Ilaria Merico e Ignazio Cozzoli, che in una delle competizioni internazionali di traduzione dal latino più importanti, il Certamen ciceronianum Arpinas hanno guadagnato l'ammissione alla fase finale.Lingue morte il latino e il greco? No, grazie: oltre a una straordinaria ginnastica per la mente - portano con sé le radici della nostra cultura, una grandezza di espressione di orizzonti tale da essere fondamenta delle civiltà da cui tutto ha avuto inizio. E in un momento di disorientamento come quello che si sta vivendo, la bussola dei classici, della saggezza che portano con sé, non può che favorire la formazione di queste giovani generazioni. Davvero una bella notizia ricevuta dal Liceo Scientifico Vecchi in un comunicato, che riceviamo e pubblichiamo integralmente."Eccellenti notizie da Arpino per i certaministi del Liceo Scientifico Vecchi: gli studenti Ignazio Cozzoli della classe 5^C e la studentessa Ilaria Camilla Merico della classe 5^ D superano la prova preselettiva e sono ammessi alla fase finale della prestigiosa competizione internazionale, il CERTAMEN CICERONIANUM ARPINAS, che si terra' in presenza ad Arpino, città natale di Cicerone, nei giorni 5-6-7 maggio 2022.Gli studenti accedono alla finale perché hanno superato la prima fase selettiva, svoltasi il giorno 26 Febbraio 2022, traducendo e commentando un brano tratto dall'Orator di Cicerone, dopo aver seguito, insieme ad altri studenti aspiranti certaministi di tutta Italia e di diversi altri paesi d'Europa, un corso di formazione di alto livello, promosso dalla Fondazione Centro studi Umanistici "Marco Tullio Cicerone" sul contestualizzare, tradurre e commentare l'opera dell'Arpinate.La Dirigente Scolastica, prof.ssa Angela Tannoia, che sostiene fortemente la partecipazione degli studenti del Vecchi a gare e competizioni di matrice scientifica e umanistica in egual misura, si congratula con i vincitori per il formidabile risultato ottenuto, segno concreto dell'attenzione riservata dal Liceo Scientifico Vecchi ad una formazione a 360°.