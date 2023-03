Illuminazione pubblica, iniziate le attività della nuova gestione

"In questa fase di passaggio alla nuova gestione – ha dichiarato Christian Valerio, Business Unit Director Southern Italy di City Green Light – è possibile che si verifichino momentanei disagi dovuti all'entrata a regime del servizio. Nel momento in cui riceviamo una segnalazione dai cittadini ci attiviamo immediatamente per risolvere il problema secondo le tempistiche contrattuali. Al momento gli interventi avvengono di concerto con Amet ma il progetto di spromiscuamento tra i quadri di illuminazione pubblica ed il sistema di distribuzione è già partito con i nuovi quadri elettrici che cominceranno ad essere installati già dal mese di Aprile: ciò ci consentirà interventi ancora più rapidi e puntuali. In questa fase di transizione chiediamo un po' di pazienza alla cittadinanza anche in virtù del fatto che già nel mese di Aprile inizieranno le prime attività di efficientamento energetico con l'installazione dei primi nuovi corpi illuminanti. L'intervento di riqualificazione a Led del sistema di pubblica illuminazione, continuerà per tutto l'anno ed anche questi interventi consentiranno di abbattere ulteriormente il numero di guasti in parte dovuti all'obsolescenza delle attuali apparecchiature".

Ha preso avvio la nuova gestione del sistema di illuminazione pubblica della Città di Trani affidata alla società City Green Light nell'ambito del Servizio Luce 4 Consip.Il contratto che avrà durata 9 anni, prevede la riqualificazione, con sorgenti led di ultima generazione, dei 5.966 punti luce e delle 242 lanterne semaforiche presenti sul territorio comunale. Oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti, sono previste anche la riqualificazione di linee ammalorate, 150 sostegni circa, 70 quadri elettrici di distribuzione circa con spromiscuamento rispetto alla distribuzione e ulteriori investimenti per la valorizzazione del patrimonio architettonico cittadino.Fin dall'avvio del servizio, lo scorso 1 marzo, è stato attivato il Call Center (presidiato 365 giorni l'anno - h24) che consente di segnalare guasti su uno o più lampioni attraverso mail: segnalazioni.trani@citygreenlight.com; numero verde: 800642120 o APP: City Green App (disponibile per iOS e Android).Ad oggi, sono pervenute 49 segnalazioni intotale da parte dei cittadini che hanno riguardato richieste di intervento su lampioni spenti, come nei casi di via Francia e Piazza Repubblica, dovuti a guasti del sistema elettrico. I punti luce sono stati e saranno ripristinati grazie all'intervento congiunto di City Green Light e Amet.