Impianto per il trattamento di percolato, Di Leo (Lega): «A Trani la logica del profitto sta a sinistra»

Leggo alcuni commenti di un consigliere comunale di maggioranza il quale afferma che l'impianto di trattamento del percolato sarà a servizio di altre discariche e che produrrà guadagni. Comincia ad emergere un po' di verità. Ho quindi scoperto che anche a Trani la "logica del profitto" sta a sinistra, quando la sinistra è al potere. Eppure in questo caso si tratta della "logica del profitto" legata ad un impianto che farà di Trani il Regno del Percolato della Puglia e Capitale della Cultura (del rifiuto).Eppure questa logica del profitto trasformerà la nostra discarica per rifiuti urbani in una discarica del residuo finale nocivo conseguente al trattamento del percolato. Facessero vedere tutte le carte ai cittadini, i cittadini verificassero e poi ne parliamo tutti insieme.