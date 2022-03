Impianto trattamento di percolato, il gruppo "Bottaro Sindaco" preannuncia voto contrario al provvedimento

Premesso che nell'imminente Consiglio Comunale sarà portato il progetto definitivo dell'impianto di percolato e realizzazione di trasferenza rifiuti in qualità di segretario politico. Questo gruppo politico "Bottaro Sindaco" esprimerà parere contrario a tale provvedimento in quanto la stessa delibera comporta diversi lati oscuri e dubbi, infatti, inizialmente si ha l'impressione che il trattamento del percolato riguarda solo la discarica di Trani proseguendo, nella parte narrativa, invece, si amplia la ricezione anche ad altri siti.I suoli sono da acquisire in parte e poi concessi alla Regione Ager in proprietà. Nella delibera non sono inserite tutte le notizie sulla futura proprietà e gestione dell'impianto che vedrà protagonista L'Amiu o altro soggetto individuato dalla Regione. Nulla è chiaro... poi ci domandiamo un consiglio comunale può sostituirsi alla Regione Puglia per l'autorizzazione di tale impianto?Dov'è la variante urbanistica? I dubbi saltano agli occhi e non possiamo dar seguito ed essere responsabili di tale scempio.