Impianto trattamento percolato, Articolo97: «In Consiglio comunale come "Tu si que vales"»

"Mo" non vi offendete se la pensiamo diversamente da voi! Capiamo che ad un certo punto si azzeri la capacità critica di tante stimate conoscenze elette dalla parte dei vincitori (quelli del carro dalla salita facile), ma almeno lasciate che a Trani qualcuno rimanga libero.Ecco la maggioranza in consiglio comunale, tutti compatti e convinti che un progetto che non fa uscire più 10 camion ma ne fa entrare 40 sia migliore, che mandare la parte residua del trattamento del percolato altrove ci faccia sentire più puliti (non con la coscienza ambientale), che tutto questo costi di meno, che "attenti che arrivano i privati", che "tanto se non ci sta bene cambiamo", che solo 2 unità lavorative possono bastare per portare avanti l'impianto, ecc.!Che spettacolo è stato, sembrava "Tu si que vales ", ognuno ha esibito un'arte diversa, disinteresse, sorrisi da pancia piena, dolori di pancia guariti velocemente, comizi da ultima serata di campagna elettorale.Il tutto senza il peso del giudizio in diretta come nel famoso programma, ma ora è arrivato il momento di prendervi i no della giuria più importante: il popolo libero.