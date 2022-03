Impianto trattamento percolato, Lima: «Noi affari con i privati? Il sindaco non si permetta»

«Ho ascoltato l'intervista del sindaco Bottaro a Telesveva. Il Sindaco non si deve permetter di dichiarare che il centrodestra è contrario al mega impianto di percolato perché la nostra parte politica "preferisce far fare affari ai privati". Non si deve permettere. Ma proprio lei parla? Lei che ha cercato anche di far fare affari ai privati anche per i parcheggi?». È quanto afferma il commissario cittadino di Fratelli d'Italia, Raimondo Lima.«Lei che negli ultimi 7 anni ha abdicato in favore dei privati sul fronte concerti ed eventi turistici tanto da non nominare neanche un assessore al turismo? Lei che deve ringraziare solo ed esclusivamente i privati che hanno investito negli ultimi 7 anni sul lungomare e la costa in genere ? Non si permetta».