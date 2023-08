Impossibile acquistare biglietti dei bus STP: e la gente alla stazione resta a terra

In tanti hanno assistito questa mattina al disagio di tanti cittadini - ma soprattutto di molti forestieri e turisti giunti a Trani con il treno - costretti a restare a piedi poichè non provvisti di bigletto per usufruire delle linee STP . il problema nasce dal fatto che l'unica biglietteria nella zona della Stazione che vende i biglietti in questa settimana è chiusa per ferie e le altre biglietterie sono decisamente lontane dal capolinea. vero è che sono a disposizione le app per l'acquisto dei biglietti ma è anche vero che c'è una ampia fascia di popolazione che non è capace di usarle."Prima si potevano acquistare i biglietti anche al bar di fronte alla stazione ma ora ci hanno detto che non è possibile e gli autisti dell'autobus ci hanno detto che senza biglietto non si sale: ci hanno detto anche che la prima ricevitoria utile è a circa 500 metri da qui": così due signore in evidente difficoltà per raggiungere Andria. In difficoltà anche molti turisti giunti alla stazione e le cui mete sono raggiungibili solo con il bus vista anche la assenza di taxi. In particolare una famiglia di stranieri ha detto di dover rinunciare -perdendo anche la somma anticipata - a una gita a Castel del Monte con una guida programmata proprio perché impossibilitata a raggiungere Andria in tempo .