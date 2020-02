Impurità della pelle: quando usare un detergente viso delicato

Pelle impura: le cause

Perché usare un detergente viso delicato

Come purificare la pelle delicata dopo il make-up

Pori sempre puliti con l'acqua micellare

Idratazione e protezione: rimuovere il make up con delicatezza

Brufoli, punti neri e pori dilatati sono tutti sintomi di uno. In questo caso, la cute del volto si presenta impura, in genere grassa o a tratti secca, con aree soggette a imperfezioni o visibilmente disidratate. Responsabile dello squilibrio, un'eccessiva produzione di sebo nella cosiddetta, l'area che racchiude la fronte, il naso e il mento. In questa parte del volto si concertano, infatti, un numero maggiore di ghiandole sebacee, le quali, se soggette a un'ipersecrezione, possono contribuire alla formazione di impurità.Per prima cosa, è bene chiarire che ilè un elemento fondamentale per la formazione di quel film idro-lipidico responsabile dell'idratazione della pelle; tuttavia, se prodotto in quantità eccessive può, con la conseguente formazione di antiestetici punti neri. Se negli adolescenti un'iper produzione di sebo può considerarsi come una fase dovuta ai normali squilibri che si manifestano a livello ormonale, negli adulti è sintomo di qualcosa di più importante.Può infatti manifestarsio a causa di un'eccessiva esposizione allo smog, senza contare che, tra le cause, potrebbero esserci anche dei trattamenti viso troppo aggressivi e unanon adatta ai bisogni della cute. Per questo motivo, che si tratti di pelli giovani o mature, è importante provvedere alla detersione con prodotti di aziende dalla comprovata esperienza e serietà: un punto di riferimento del settore è ad esempio, che propone, anche online, una selezione di detergenti viso di qualità e specifici per le esigenze dei diversi tipi di epidermide.Scegliere ie affidarsi a una routine quotidiana sono i passi fondamentali per ristabilire il benessere della cute. Tuttavia, il primo step è quello di individuare le caratteristiche dell'epidermide, in modo da scegliere prodotti ad hoc o non troppo aggressivi. In presenza di pelli sensibili o soggette a inestetismi cutanei, è bene prevedere una detersione conMeglio optare per un prodotto che possa pulire e idratare allo stesso tempo, eliminando gli eccessi di sebo e: il detergente giusto aiuta, infatti, a purificare l'epidermide, ripristinando il corretto film lipidico; al contrario, un sapone generico o troppo aggressivo può alterare la naturale presenza di sebo, con effetti negativi sull'equilibrio della pelle.Anche il trucco può contribuire a modificare la normale produzione di sebo. Prodotti non sensibili o non adatti alle pelli grasse, favorendo la comparsa di fastidiosi inestetismi cutanei. Rinunciare al make-up, naturalmente, non è la soluzione: meglio optare per cosmetici non comedogeni e idonei a contrastare la lucidità della pelle.La skin care quotidiana, in questo caso, deve prevedere una fase dedicata alla rimozione del trucco, magari con unche possa struccare in profondità ed eliminare le impurità con delicatezza.L'alleato di bellezza di chi ha la pelle impura ma non vuole rinunciare al make up è l', uno struccante che deterge e purifica, donando al volto luminosità e idratazione. Nelle sue formulazioni delicate, come quella Sensitive proposta da Acqua alle Rose, garantisce un effetto lenitivo e anti-arrossamento: l'estratto di rosa antica, alla base dei suoi componenti, aiuta inoltre a, minimizzando anche i danni causati dallo stress.La formula bifase è invece particolarmente adatta a contrastare le irregolarità causate dall'eccessiva produzione di sebo. Combina, infatti, l'azione pulente delle micelle al, con un effetto sebo-regolatore e altamente idratante.. Struccarsi fa parte infatti di quelle abitudini che sono alla base di una skin routine perfetta, ma avviene spesso nei ritagli di tempo o con eccessiva superficialità.Le, in questo caso, possono essere l'alleato ideale per chi ha poco tempo da dedicare alla skin care, con effetti benefici sulla detersione del volto e sul ripristino dell'equilibrio della pelle.