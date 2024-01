In aumento la percentuale di raccolta differenziata nel Comune di Trani

In aumento la percentuale della raccolta differenziata a Trani pari al 76,73% nell'anno 2023. Nel 2022 è stata del 75,27%, nel 2021 ha raggiunto il 76,50%."Commentiamo con orgoglio e soddisfazione - dichiara il Sindaco di Trani Avv. Amedeo Bottaro - dei risultati sicuramente impensabili fino a qualche anno fa e di cui andiamo fieri. Bisogna riconoscere il merito di una buona organizzazione nella gestione del servizio da parte di AMIU S.p.A. ed evidenziare la immediata e grande disponibilità dei cittadini nello svolgere le attività domestiche di differenziazione dei rifiuti. A fronte di questo virtuosismo, credo sia arrivato il momento di iniziare a definire delle modalità di premialità per i cittadini"."Abbiamo messo in atto - spiega l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ingegnere Ambrogio Giordano - un processo iterativo applicato alla pianificazione territoriale dei servizi che ci ha consentito nel 2023 di migliorare il risultato del 2022 della raccolta differenziata. Col passare del tempo, di solito, cala l'attenzione in materia di differenziazione di rifiuti. Nel 2023 a Trani è stato raggiunto il miglior risultato da quando è partito il nuovo sistema di raccolta e così Trani si conferma il comune capoluogo con la più alta percentuale di raccolta differenziata in Puglia e tra le più alte in Italia. Intendo ringraziare i dipendenti di AMIU S.p.A. per aver operato in maniera egregia e dare atto dell'impegno costante dei lavoratori e dei cittadini.