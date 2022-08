In piazza Duomo "La Traviata" di Giuseppe Verdi

La direzione musicale è affidata al M° Francesco Zingariello, già riconosciuto musicista, che guiderà l'Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata, complesso candidato ICO al Ministero della Cultura, il Coro Lirico Opera Festival e un cast di artisti di alto livello.

Per informazioni: Tel. 3495657880.

www.orchestradipugliaebasilicata.it

Costo biglietto: 10,00 euro + diritti di prevendita

è possibile acquistare i ticket presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani:

dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 20:00. (Giorno di chiusura: lunedì) oppure online anche con carta docenti e 18app.

Domenica 21 agosto, alle ore 21, in piazza Duomo andrà in scena la Traviata di Giuseppe Verdi, un evento a cura di Palazzo Beltrani.Straordinaria e popolarissima opera che fa parte della "trilogia popolare" del grande genio di Busseto nel nuovo allestimento firmato per la regia da Gianpiero Francese, professionista affermato nel panorama nazionale e internazionale.