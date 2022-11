In scadenza il Bonus credito d’imposta per la Formazione 4.0

Certificazione Uni En ISO 9001:2015 settore EA 37 , rilasciato da LL-C Certification;

, rilasciato da LL-C Certification; Iscrizione all' Albo del MISE (Ministero Sviluppo Economico) come Società di Consulenza in Innovation Management al numero VIM-SM_00015493;

(Ministero Sviluppo Economico) come Società di al numero VIM-SM_00015493; Polo Universitario dall' Università Telematica IUL di Firenze Codice PTT-Y013BAT;

dall' Codice PTT-Y013BAT; Attività di Formazione Finanziata dal 2013 per conto del Fondo Interprofessionale Fon.AR.Com .

"L'non bussa, si presenta da sola quando butti giù la porta" recita un vecchio motto. Imprenditori, pugliesi e non, sanno bene cosa intende perché negli ultimi anni l'attenzione e la partecipazione ad incentivi, bonus e bandi si è fatta sempre più assidua.Un incentivo importante per le imprese chiamate ad affrontare processi di cambiamento è sicuramente il. Lo spiega la, software house con sede a Barletta che dal 1978 si occupa di servizi e consulenze per aziende attente all'innovazione.Si tratta di un'agevolazione rivolta a medie, piccole e grandi imprese attraverso l'erogazione di unDal 2020 ad oggi sono state erogate più didi formazione e numerose aziende del nostro territorio ne hanno beneficiato, facendo di questa opportunità l'elemento di svolta nella pianificazione delle loro attività annuali e pluriennali.Per il bando in questione denominato Formazione 4.0 società di consulenza come la Cedam srl lavorano dal 2019 a progetti di alta formazione; le aziende hannoCon queste premesseè il partner adatto a chi intenda avviare progetti di innovazione in ambito manageriale e ICT, offrendo possibilità di integrare alla formazione tutte le attività che possono fare la differenza in un mercato competitivo.L'affidabilità dell'azienda è garantita da oltre 40 anni di esperienza nel settore software, amministrazione e gestione d'impresa. La Cedam è anche tra le poche a vantare:Per approfondirne le informazioni e rivolgersi direttamente a loro o per beneficiare dei fondi Formazione 4.0 è possibile entrare