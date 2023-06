In sella alla moto in Villa Comunale: avvistata transitare sul viale principale

Tra lo stupore e l'incredulità dei passanti, nel tardo pomeriggio di oggi è stata avvistata una moto che circolava liberamente in Villa Comunale. Non si sa per quale ragione e soprattutto se il passaggio fosse in qualche modo autorizzato anche se tuttavia non giustificherebbe il suo ingresso in Villa considerato che è vietato ai motocicli; la moto è stata vista circolare sul viale principale e il suo transito è stato immortalato da un utente con un video poi diffuso sui social. Del resto, non è la prima volta che in Villa si vedono circolare mezzi di ogni tipo: dalle bici elettriche ai monopattini per adulti. Ora, come se non bastasse, anche le moto.