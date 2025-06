Inaugurata la mostra Wiki Loves Puglia nella biblioteca comunale

Sabato 14 giugno è stata inaugurata la mostra fotografica di Wiki Loves Puglia nella Biblioteca Giovanni Bovio di Trani in collaborazione con il Comune di Trani. La mostra rimarrà aperta fino al 28 giugno dal lunedì al venerdì giorni dalle 9.00 alle 19.15 e il sabato la mattina dalle 09.00 alle 13.00, infine il pomeriggio dalle 16.00 alle 19,45.Wiki Loves Puglia è l'edizione regionale pugliese di Wiki Loves Monuments, il concorso fotografico che potenzia la visibilità dei beni culturali e invita ciascuno a essere protagonista nel documentare, valorizzare e tutelare il patrimonio comune. Il concorso ha il patrocinio della Regione Puglia e dell'ARET PugliaPromozione ed è organizzato da Wikimedia Italia e Kaleidos. A livello nazionale, Wiki Loves Monuments gode del patrocinio della FIAF: Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.L'iniziativa si inserisce in un contesto internazionale: le edizioni nazionali e/o locali di Wiki Loves Monuments sono infatti promosse contemporaneamente dal 1º al 30 settembre in diversi Paesi del mondo. Nel 2012 è entrato nel Guinness dei primati come più grande concorso fotografico al mondo e ogni anno vengono caricate più di 130.000 fotografie, che vengono rilasciate con licenza libera e diventano patrimonio comune.