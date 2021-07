Inaugurati Questura e Comandi provinciali della Bat, Piarulli (M5s): «Grande sinergia per la sicurezza dei cittadini, anche grazie alle nostre interrogazioni»

«Plaudo alla sinergia delle forze in campo con Questura e Comandi provinciali tutti aperti nello stesso momento, e con effetto immediato, nel chiaro intento di salvaguardare la sicurezza collettiva».Così la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento cinque stelle, dopo avere preso parte alle manifestazioni di questo martedì 27 luglio, prima ad Andria e poi a Trani, anche alla presenza del Ministro dell'Interno Lamorgese.«Oggi abbiamo raggiunto un primo gran risultato - pone in risalto la parlamentare -, istituendo finalmente nella provincia di Barletta Andria Trani i presidi apicali delle forze dell'ordine che ancora mancavano, nonostante la provincia fosse stata attivata nell'ormai lontano 2009. Se finalmente siamo arrivati a questo giorno è anche perché, negli ultimi anni, vi è stata una decisa accelerazione anche grazie alle innumerevoli interrogazioni presentate dalla sottoscritta e dai portavoce del Movimento cinque stelle. Per questo sento di ringraziare, in particolare, il Ministro Lamorgese e il Sottosegretario Sibilia. Sono certa - conclude Piarulli - che questo sarà soltanto il punto di partenza per irrobustire gli organici di tutte e tre i presidi, così che cittadino abbia una sempre più precisa percezione di sicurezza in questo territorio».