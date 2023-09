Inaugurato il nuovo campo di gioco all' IIss "Cosmai" in piazza Plebiscito

Un moderno campo di gioco per la pallavolo, e non soltanto: inaugurata questa mattina all Iiss Sergio Cosmai di piazza Plebiscito la nuova struttura sportiva a servizio degli alunni di quella scuola, in un'area che da decenni attendeva di essere riqualificata per assumere finalmente la vera identità di spazio per attività sportive e ricreative.Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti Padre Vincenzo Migliaccio dei Barnabiti, la dirigente Scolastica dott. Maura Iannelli, ed il precedente dirigente, dott. Vito Amatulli, insieme alla Consigliera Regionale Debora Ciliento, Pasquale de Toma per la Provincia Bat, ed il dirigente della Rocca Palumbo prof. Cassanelli.