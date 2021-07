Incidente in moto per il sindaco Amedeo Bottaro: trasportato al "Di Miccoli" di Barletta

E' stato trasportato all'ospedale "Di Miccoli" di Barletta il sindaco Amedeo Bottaro, rimasto ferito non gravemente all'incirca un'ora fa in un incidente stradale in centro città: in sella alla sua moto, attraversando l'incrocio fra corso Regina Elena e via Pedaggio Santa Chiara, probabilmente per una frenata per evitare un'auto che lo incrociava, Bottaro avrebbe perso il controllo del mezzo scivolando sulle basole e ferendosi una gamba. Sul posto per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenute per gli accertamenti del caso pattuglie di Polizia Locale, Polizia di Stato, ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Barletta.