Incidente in territorio di Trani, coinvolto un mezzo della Caritas

L’impatto tra i due mezzi è avvenuto in serata sulla Andria-Bisceglie

Un incidente tra due veicoli è avvenuto sulla strada che collega Andria a Bisceglie in territorio tranese e ha visto coinvolti un mezzo della caritas e un furgone.Sul luogo le forze dell'ordine e i mezzi di soccorso hanno in poco tempo consentito il ripristino del regolare transito del traffico. Illesi per fortuna i conducenti di entrambi i mezzi, pur visibilmente danneggiati dall'impatto.