Incidente nella notte sul lungomare, auto sfonda ringhiera e finisce sul lido Marechiaro

Probabilmente l'alta velocità la causa di un incidente verificatosi questa notte sul lungomare Cristoforo Colombo. Due le auto coinvolte che, per cause ancora in via di accertamento, sono venute in contatto tra di loro terminando la loro corsa in direzioni opposte: l'una ha sfondato la ringhiera del lungomare ed è finita sulla rampa d'accesso del lido Marechiaro mentre l'altra è finita sulla carreggiata opposta danneggiando un bidone: miracolosamente, nessuno degli occupanti ha riportato gravi ferite. Sul posto è giunto il personale del 118 per prestare soccorso agli incidentati.Sull'esatta dinamica del sinistro indagano le forze dell'ordine.