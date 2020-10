Incidente sul ponte di via Istria, un uomo in codice rosso in ospedale

Intorno alle 22.00 di venerdì 23 un incidente sul cavalcaferrovia di via Istria ha bloccato il transito delle auto per più di un'ora in entrambe le direzioni. Secondo una ricostruzione, ancora in fase di accertamento, per evitare una piccola volpe una Fiat Punto nel tentativo di evitare l'animale è finita contro il guard rail che ha fortunatamente retto l'urto. A questo punto il conducente dell'auto è sceso dalla vettura per verificare la situazione e sembrerebbe sia stato colpito da un'altra auto in transito. La volpe è morta e il conducente della Punto è stato portato via in ambulanza in codice rosso. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori del 118. Tante le auto bloccate in coda per diverso tempo.