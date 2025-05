Indifferenza o responsabilità davanti alla Storia: la Baldassarre "riflette" sugli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo

Trovarsi davanti a un bivio: il buio dell'indifferenza o la responsabilità della scelta?Questa l'alternativa che i ragazzi delle classi terza A, terza F, terza L e terza O della Scuola "Gen. E.Baldassarre" hanno messo in scena, utilizzando oggetti e gesti simbolici, in occasione della celebrazione dell'80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo.L'evento è stato organizzato dai docenti Bassi, de Robertis, de Vincenzo, Ditrani, Panessa e Feola e giunge al termine di un percorso di riflessione guidato dal Prof. Roberto Tarantino, Presidente onorario dell'Anpi Bat.Ad aprire la celebrazione la lettura di un estratto da "Odio gli indifferenti" di Antonio Gramsci.Successivamente dodici ragazzi con il volto coperto da una maschera bianca e vestiti di nero hanno dato voce alla definizione della parola "Indifferenza", così come è stata scritta da Liliana Segre per il vocabolario Zingarelli del 2020; a seguire sei ragazzi hanno vestito i panni di sei partigiani tranesi, raccontando in prima persona la loro scelta di resistere e donando ciascuno a un proprio compagno un articolo della Costituzione italiana che è stato appeso simbolicamente all'Albero della Costituzione.Infine si è tenuta la declamazione di un brano dal celebre "Discorso ai giovani sulla Resistenza" di Piero Calamandrei, a sottolineare il legame imprescindibile tra la nostra Carta costituzionale e la Resistenza.Gli alunni si sono esibiti alternandosi in quattro repliche, trasferendo le proprie emozioni e la solennità del momento al proprio Dirigente scolastico Marco Galiano e al pubblico, costituito dal Prof. Tarantino, dal Presidente dell'Anpi sez. di Trani Felice Di Lernia, dall'Assessore alla Pubblica Istruzione Lucia De Mari, da Susanna Pillera, dai propri genitori e dalle classi seconde dell'Istituto.Il progetto, nato per celebrare un anniversario così importante, ha avuto le sue radici in una più ampia concezione del "fare storia" che i docenti della Scuola Baldassarre condividono e portano avanti, fermamente convinti che la Storia, quella "grande", vada studiata e conosciuta attraverso "le Storie", le vite e le esperienze di chi l'ha vissuta in prima persona, e toccando con mano i documenti e le fonti.