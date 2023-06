Domenica torna l'Infiorata del Corpus Domini in piazza Libertà

Come per lo scorso anno, anche per l'attuale un gruppo di giovani tranesi ripropone l'antica usanza dell'infiorata in Piazza della Libertà per onorare la processione del Corpus Domini di domenica prossima 11 giugno.L'Infiorata nasce a Roma nel XVII secolo grazie a Benedetto Drei e figlio Pietro. Loro infatti, il 29 Giugno 1625 realizzano dei fiori frondati e minuzzati per la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo.Per il Corpus Domini, una prima infiorata viene atta solo nel 1778.Da quell'anno ad oggi, in moltissime città del mondo, per le fedte del Ss. Sacramento, della Madonna e dei Santi vengono organizzate infiorate per onorare il culto a seconda dei fini.Trani sposa l'idea per un buon numero di anni, sin quando attorno agli anni '60 dello scorso secolo l'usanza scompare. Solamente lo scorso anno l'iniziativa è stata riproposta in maniera quasi sobria. Anche quest'anno un gruppo spontaneo di giovani ripropone la distesa di petali in Piazza della Libertà per la solennità di domenica prossima. Il progetto sarà arricchito da un disegno eucaristico alquanto particolare. Al passaggio di li, la processione sosterà per un breve momento di preghiera. È l'atto di affidamento di Trani alla Santissima Eucaristia. La città è invitata ad un momento tanto particolare quanto colorito, in tutti i sensi. Per la realizzazione i cittadini potranno donare petali di fiori in Piazza della Libertà sin dalle prime ore di domenica mattina. L'equipe ringrazia coloro che vorranno contribuire in maniera spontanea.