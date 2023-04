Influenza stagionale, boom di contagi anche a Trani

A Trani come nel resto d'Italia è ancora in corso una stagione di malanni particolarmente violenta: a pesare, fanno sapere gli esperti, non è soltanto la circolazione del virus influenzale, ma anche quello sincinziale. Tale combinazione ha comportato un importante impatto sia in termini numerici che in ospedalizzazioni. Basti ricordare che solo il virus influenzale porta al decesso ogni anno tra i 5mila e i 15mila italiani. Diverse le cause: le avverse e alterne condizioni meteorologiche; la ridotta campagna di vaccinazione antinfluenzale; la scarsa immunità della popolazione, conseguenza delle misure di contenimento del Covid-19. Secondo le previsioni degli esperti questo nuova ondata di contagi durerà almeno fino a fine aprile.A questa influenza si registra anche un aumento di casi di scarlattina che sta colpendo diverse scuole dell'infanzia ed elementari di Trani ma in più generale del territorio con diversi bambini a casa con febbre alta o vomito. La scarlattina si rileva con un normale tampone orale che viene effettuato anche negli studi pediatrici in questi giorni letteralmente presi d'assalto.