Inizia oggi il Christmas Polifest, il progetto musicale per le vie di Trani

Si intensificano gli appuntamenti programmati a Trani durante il periodo delle festività. Domenica 18 dicembre inizia il Christmas Polifest, progetto musicale che si svolgerà per le vie della città di Trani.Il progetto artistico è dell'associazione InMovida, presieduta da Mimmo Laurora, e già organizzatrice in città di numerosi eventi di street mapping, la Silent disco, il Suonart e lo Street festival.D'intesa con l'Amministrazione comunale, i protagonisti della programmazione del Polifest saranno i gruppi musicali della città.Domenica 18 dicembre sono in programma i primi 3 appuntamenti:alle ore 18 in via Bovio con Misga;alle 19.30 in via Mario Pagano (angolo via San Giorgio) con i Paipers;alle 21.30 in via San Giorgio con Ceralacca e Fabio Tesoro;Queste le altre dateGiovedì 22 dicembre:alle ore 20 i Pink Moon in via OgnissantiSabato 24 dicembre:alle ore 15 Jam Session in via San Giorgioalle ore 16 Paolo De Feudis (Celentano show) nella pinetina di via Andriaalle ore 16 dj set in piazza della RepubblicaDomenica 25 dicembre:alle ore 19 i Billie Hard in via San Giorgioalle ore 22 Tmon & PMBAA in via San GiorgioLunedì 26 dicembre:alle ore 19 I nemici di Tex (Litfiba cover band) in via San GiorgioGli eventi sono sostenuti dalla Città di Trani e dalle attività commerciali.