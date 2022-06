Iniziati i lavori di realizzazione dei dossi stradali su via Martiri di Palermo

Sono cominciati oggi su via Martiri di Palermo i lavori di fresatura propedeutici alla realizzazione dei dossi stradali anti velocità. Sulla strada ne saranno installati quattro (ad intersezione con via dei Gelsomini, via Alberolongo, via Stea e via Palumbo).Gli interventi rientrano in una più ampia progettualità, elaborata dall'Area Lavori Pubblici e tradotta in una gara finanziata con fondi di bilancio comunale per 200mila euro. Oltre a via Martiri di Palermo verranno realizzati ulteriori attraversamenti rialzati in via Malcangi, via Superga e viale delle Forze Armate.Nella stessa gara erano ricompresi i lavori (terminati) per il ripristino di alcuni marciapiedi e per nuovi asfalti in diverse vie cittadine tra cui via Badoglio, via Venezia e via Montegrappa.Prosegue intanto l'iter di aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade resa possibile con un importante finanziamento regionale di oltre 1 milione di euro nell'ambito del progetto "Stradaperstrada": il Comune di Trani ha ricevuto i fondi per rifare gli asfalti su arterie strategiche come il tratto tranese della provinciale Trani-Andria, viale Falcone e Borsellino, via Superga, via Cappuccini, via Monte d'Alba, via Papa Giovanni, via Duchessa d'Andria, via Piracci, via Zara, e vari tratti di via Malcangi, corso Imbriani, via Bovio, vico Macina, via Fusco e corso Cavour.