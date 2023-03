Iniziati i lavori per il teatro civico all'aperto in piazza Teatro

Questa mattina sono iniziati i lavori per il Teatro Civico all'aperto, "Open Air", una iniziativa interessante per una città priva di un teatro e di cinema.Una rinascita per Piazza Teatro: lo scopo infatti è di valorizzarla con un contenitore culturale che potrà essere utilizzato per eventi di diversa natura come videoproiezioni, talk, mostre, conferenze.Lo stanziamento è avvenuto a seguito di protocollo d'Intesa per la costituzione del distretto Urbano del Commercio (DUC),tra Comune, Regione e le associazioni di categoria del Commercio maggiormente rappresentative individuate in Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia.I lavori sono stati affidati alla ditta 3G di Mola di Bari il servizio relativo alla fornitura e posa in opera della struttura amovibile.