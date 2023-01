Insediata la nuova Amministrazione dell'arciconfraternita dell'Addolorata

Nella mattinata di ieri, durante la Solenne Celebrazione Eucaristica nell'Epifania di Nostro Signore, ha avuto luogo il rituale di insediamento della nuova Amministrazione dell'Arciconfraternita SS. Addolorata per il triennio 2023-2025, così composta:Priore: Confr. di Savino Pietro;Vice Priore: Confr. Quinto Nicola;Mastro: Confr. Biancolillo Carmine;Vice Mastro: Confr. Ferrara Giuseppe;Cassiere Ordinario: Confr. Capogrosso Giovanni;Cassiere Speciale: Confr. Franco Giovanni.Segretario: Confr. Musicco Antonio.È stato altresì nominato quale Animatore dei Novizi il Confr. Fornelli Nicola."(...) Nel giorno della Epifania, non posso che pensare a noi tutti come Magi, guidati nel nostro percorso e nel nostro cammino di fede, dalla nostra stella cometa, la Vergine Addolorata, che ci prende per mano e accompagna in ogni momento della nostra vita. I Magi, che non istruiscono con le parole ma con i fatti; che senza indugio alcuno si sono messi in cammino affidandosi unicamente a quella stella, lasciando la sicurezza delle strade già note per seguire sentieri sconosciuti, impervi, sfidando la notte, le intemperie, le difficoltà. (...) E per questo, concludo augurando ad ognuno di voi di seguire l'esempio dei Magi, di non avere indugi nel cammino, di non smettere mai di avere fede, luce dei nostri passi e fiamma che ci unisce e riscalda i nostri cuori".(dal discorso di insediamento del Priore).