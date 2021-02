Investimento in via Pozzo Piano, uomo soccorso dal 118

Ennesimo investimento questa mattina in via Pozzo Piano: una persona intenta ad attraversare l'incrocio sulle strisce pedonali è stata investita, per cause ancora da chiarire, da un'automobilista. L'uomo è caduto sull'asfalto ma le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, il malcapitato è stato soccorso da alcuni passanti. Nel frattempo si sono verificati rallentamenti e disagi alla circolazione tanto che è dovuta intervenire anche la Polizia locale. L'uomo è stato poi soccorso sul posto dal 118 e trasportato in ospedale per accertamenti.