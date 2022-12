Juventus club Trani "Alessandro Del Piero": un Natale di solidarietà pro ContestoLab

Anche i tifosi aiutano chi è più debole. Stiamo parlando degli iscritti allo Juventus club "Alessandro Del Piero" che anche in questo Natale, per il quattordicesimo anno consecutivo, hanno organizzato la serata del Christmas Black & White, il prossimo 28 dicembre a base di giochi e divertimento. Quest'anno il sodalizio di tifosi juventini ha deciso di aiutare l'associazione ContestoLab che si occupa di giovani ragazzi autistici ed il ricavato della serata del 28 andrà proprio in loro favore. Un modo per ritrovarsi ed aiutare il prossimo coniugando come sempre, da anni, la sportività, la passione calcistica in particolare, con l'impegno nel sociale ed il piacere impegnarsi per una giusta causa come quella per cui opera ContestoLab.